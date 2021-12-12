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УНИКС на своей площадке обыграл «Калев»

16:49
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УНИКС на своей площадке обыграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанский клуб выиграл со счетом 71:54.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Калев» (Таллин) — 71:54 (25:15, 17:11, 14:16, 15:12)

12 декабря. Казань. «Баскет-Холл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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