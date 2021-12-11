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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Парму»

13:35
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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Краснодара Эрик Макколлум.

«Локомотив-Кубань» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды 5 побед и 3 поражения. «Парма» идет на 7-й строчке с 3 победами и 4 поражениями.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:90 (27:14, 25:24, 17:20, 16:32)

П: Юшкявичус (22), Параховский (19), Забелин (14)

Л: Макколлум (26), Мотли (20), Кидд (18)

11 декабря.

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Иван Торопцев все материалы автора
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