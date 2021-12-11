«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Парму»
«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:85.
Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Краснодара Эрик Макколлум.
«Локомотив-Кубань» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды 5 побед и 3 поражения. «Парма» идет на 7-й строчке с 3 победами и 4 поражениями.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:90 (27:14, 25:24, 17:20, 16:32)
П: Юшкявичус (22), Параховский (19), Забелин (14)
Л: Макколлум (26), Мотли (20), Кидд (18)
11 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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