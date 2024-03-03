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Сегодня, 14:50

«Пари НН» одержал уверенную победу над «Астаной»

Алина Савинова
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«Пари НН» на выезде победил «Астану» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:64.

Самым результативными игроком встречи стал Маркелл Джонсон из казахстанской команды, набравший 18 очков. У нижегородцев большего всего очков на счету Андрея Воронцевича (17).

На данный момент «Астана» занимает 5-е место в турнирной таблице группы Б. «Пари НН» располагается на 7-й позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Астана» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 64:82 (16:26, 16:9, 11:21, 21:26)

А: Джонсон (18), Хэмм (15), Андерсон (12)

П: Воронцевич (17), Новакович (14), Смит (10)

3 марта. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
БК Нижний Новгород
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