УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 80:76.
Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Джейлен Барфорд, набравший 33 очка. Лучшим у хозяев был Ненад Димитриевич (23 очка).
УНИКС лидирует в группе А второго этапа Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 80:76 (24:12, 18:21, 14:20, 24:23)
У: Димитриевич (23), Найт (15), Лабери (12)
Л-К: Барфорд (33), Уайт (11), Елатонцев (9)
2 марта. Казань. «Баскет-Холл»
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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