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Сегодня, 16:21

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 80:76.

Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Джейлен Барфорд, набравший 33 очка. Лучшим у хозяев был Ненад Димитриевич (23 очка).

УНИКС лидирует в группе А второго этапа Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 80:76 (24:12, 18:21, 14:20, 24:23)

У: Димитриевич (23), Найт (15), Лабери (12)

Л-К: Барфорд (33), Уайт (11), Елатонцев (9)

2 марта. Казань. «Баскет-Холл»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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