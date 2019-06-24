Форвард Андрей Зубков покинул "Химки", информирует официальный сайт подмосковной команды. 27-летний россиянин выступал за команду с 2017 года.
"По истечению срока действия контракта форвард Андрей Зубков покидает БК "Химки"! Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!" – написано в сообщении пресс-службы "Химок".
В 2013 году Зубков со сборной России выиграл золотую медаль на Универсиаде. Был участником Матча всех звезд Лиги ВТБ (2017).
.@k1x1k1 покидает команду в связи с истечением срока контракта / Andrey is leaving the team due to the expiration of contract. pic.twitter.com/gmYUUDIp85— BC Khimki (@Khimkibasket) 24 июня 2019 г.
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