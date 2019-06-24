Форвард Андрей Зубков покинул "Химки", информирует официальный сайт подмосковной команды. 27-летний россиянин выступал за команду с 2017 года.

"По истечению срока действия контракта форвард Андрей Зубков покидает БК "Химки"! Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!" – написано в сообщении пресс-службы "Химок".

В 2013 году Зубков со сборной России выиграл золотую медаль на Универсиаде. Был участником Матча всех звезд Лиги ВТБ (2017).