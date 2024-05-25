«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за бронзу
«Зенит» дома одержал победу над командой «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ — 79:77.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Трент Фрейзер, который набрал 22 очка. У краснодарской команды больше всего очков на счету Андрея Мартюка (21).
Счет в серии стал 1-0 в пользу петербургской команды. Следующая игра пройдет 27 мая на домашней площадке «Зенита».
Единая лига ВТБ
Серия за 3-е место
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 79:77 (20:17, 23:19, 15:16, 21:25)
25 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
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