«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за бронзу

«Зенит» дома одержал победу над командой «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ — 79:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Трент Фрейзер, который набрал 22 очка. У краснодарской команды больше всего очков на счету Андрея Мартюка (21).

Счет в серии стал 1-0 в пользу петербургской команды. Следующая игра пройдет 27 мая на домашней площадке «Зенита».

Единая лига ВТБ

Серия за 3-е место

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 79:77 (20:17, 23:19, 15:16, 21:25)

25 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».