Агент Шведа: «Какой тромб в голове Алексея? Откуда берется такая информация?»

Агент российского защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич заявил, что журналисты приписывают ему слова, которые он не говорил.

Ранее в СМИ появилась цитата Фимича, в которой он якобы заявил о том, что у Шведа в голове обнаружили тромб после уличной драки.

«Не понял откуда это взялось, — подчеркнул «СЭ» Фимич. — Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту. Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идет хорошо. Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом».

1 мая Швед был избит в уличной драке у одного из ресторанов в центре Москвы, баскетболист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок пропустил бронзовую серию плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА победил «Зенит» (счет в серии 4-1).