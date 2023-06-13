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Сегодня, 13:40

Быков считает, что Моня феноменально играл за сборную Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Европы 2007 года Сергей Быков заявил, что Сергей Моня феноменально играл за национальную сборную, поэтому не зря получил прозвище Капитан Россия.

«Надо сказать, что прозвище Капитан Россия ему не зря дали, потому что в сборной он играл феноменально. Он был ценен тем, что в сложные минуты он всегда себя проявлял. Я вспоминаю чемпионат Европы 2011 года, у нас там были две сложные концовки, он в них забивал, и мы побеждали, и перед этим он просил мяч, будучи абсолютно уверенным, что он забьет. Он был одержим баскетболом. Есть такой тип игроков, которые вечно чем-то недовольны, постоянно ноют, Моня не из этой породы. У него был отличный бросок и суперотдача в защите. Я хочу его поздравить, шикарная карьера, много титулов, его имя стало нарицательным в российском баскетболе, с началом нового этапа в его жизни», — приводит слова Быкова ТАСС.

13 июня 40-летний Моня принял решение завершить профессиональную игровую карьеру.

Свой последний официальный матч Моня провел за «Зенит» 10 января против «Локомотива-Кубань» (73:71).

Форвард за время карьеры играл за «Автодор», ЦСКА, «Портленд», «Сакраменто», «Динамо», «Химки» и «Зенит». Он был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м номером.

Моня — чемпион Европы 2007 года и бронзовый призер турнира 2011 года, бронзовый призер Олимпиады-2012, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен клуба «Химки» по числу проведенных матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/17993603
баскетбол
БК Зенит
Сергей Быков
Сергей Моня
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