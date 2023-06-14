Адвокат объяснил, почему отпустили обвиняемых по делу Шведа

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, почему могли освободить двух обвиняемых по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

«Здесь ситуация простая, объясню почему. 2 мая Швед был избит, и в отношении нападавших судом было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Как правило, данное постановление выносится на месяц или два. Первое, в данном случае возможно, что суд вынес решение о содержании под стражей в отношении двух подозреваемых на месяц, и поэтому они вышли. Второй вариант, следствие могло обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с определенными обстоятельствами – признание вины, и так далее, любое обстоятельство. Как правило, если следователь обращается с подобным ходатайством, то примерно в 90 процентов случаев судом они удовлетворяются – как под стражу, так и об изменении меры пресечения.

Вообще, когда новость появилась, что подозреваемые задержаны, я сильно удивился, потому что дело было возбуждено по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, то есть причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание – до пяти лет лишения свободы. Данное преступление считается преступлением средней тяжести. Я удивился, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как правило, по преступлениям средней тяжести такая мера пресечения избирается крайне редко, потому что, вероятнее всего, по данному преступлению суд вынесет условный срок. В настоящее время, как я предполагаю, уже обвиняемые дали признательные показания, сотрудничают со следствием, может, пошли на сделку со следствием. В обмен на это им изменили меру пресечения», – цитирует «Газета.Ru» Калинова.

1 мая Швед был избит в уличной драке у одного из ресторанов в центре Москвы, баскетболист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок пропустил бронзовую серию плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА победил «Зенит» (счет в серии 4-1).