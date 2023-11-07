Для всех и каждого. Громкие успехи проекта «тихий!баскетбол»

Самый добрый проект РФБ призван сделать баскетбол доступным для всех.

Знаете ли вы, что означает фраза «Сильно не значит громко»? Это девиз социального проекта Российской федерации баскетбола по развитию инклюзивного спорта. Он получил название «тихий!баскетбол» и пользуется особым вниманием руководства организации.

На самом деле, в РФБ давно ведется работа по развитию баскетбола среди спортсменов с ограничениями здоровья. Но летом 2022 года ее решено было систематизировать, именно тогда и появился проект «тихий!баскетбол». Его основными направлениями стали помощь и поддержка детей и взрослых спортсменов с нарушением слуха, поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Миссия проекта — сделать баскетбол доступнее для особенных атлетов и влюбить в этот спорт каждого, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

На международный уровень

В нынешнем виде «тихий!баскетбол» существует не так давно, но уже может похвастаться серьезными достижениями. Главным из них, пожалуй, является проведение Лиги сильных людей — турнира по баскетболу 3х3 на колясках. Он проходил с марта по июль нынешнего года и стал первым в своем роде не только в России, но и в мире.

Полтора десятка команд со всей страны, от Москвы до Владивостока, приняли участие в шести этапах Лиги сильных людей, прошедших в столице, а также в Подмосковье и Петербурге. Причем матчи турнира проводились параллельно со стартами ведущих российских коллективов по баскетболу 3х3, что позволило привлечь дополнительное внимание.

Фото vk.com/silentbasket

В составах команд болельщики увидели немало тех, кто давно играет в классический баскетбол на колясках, входит в сборную России по этому виду спорта. Но теперь им выпала возможность попробовать свои силы в новой дисциплине, а заодно попасть в рейтинг ФИБА. Любопытно, что на одной из открытых тренировок петербургской команды «БасКИ» в коляску сел сам глава РФБ Андрей Кириленко. И, несмотря на весь опыт в баскетболе, в том числе много лет выступлений в НБА, у него не сразу получилось хотя бы забить со штрафного. Так и в игре 3х3 терялись многие опытные игроки, привыкшие играть на большой площадке, поэтому матчи получались зрелищными и максимально бескомпромиссными.

Очень важно и то, что участие в Лиге сильных людей доступно всем желающим — заявочная кампания была открыта для любой команды, а расходы по переездам, проживанию, питанию и экипировке берет на себя РФБ. Восемь лучших коллективов по итогам шести этапов получили не только ценные призы от организаторов, но и право сразиться за титул во время финала чемпионата России. И «БасКИ» забрали призовые места, обыграв в матче за бронзу «ШАНС» из Тюмени. А в финале казанские «Крылья Барса» победили московский «Фалькон-МБА».

Отметим, что в начале октября «Крылья Барса» отправились в Боснию и Герцеговину, где заняли второе место на турнире по баскетболу 5х5. Таким образом, «тихий!баскетбол"вышел на международный уровень. К тому же не за горами второй сезон Лиги сильных людей, который обещает стать еще более масштабным.

Фото vk.com/silentbasket

Кубки и мастер-классы

Не остаются в стороне и другие направления. В последние дни октября в Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство России среди лиц с интеллектуальными нарушениями. А с 10 по 14 декабря в Архангельске пройдет Суперкубок страны по баскетболу 3х3 среди глухих и слабослышащих спортсменов, в котором примут участие восемь мужских и шесть женских команд.

Принципы те же — соревнования состоятся в рамках классического Кубка России по баскетболу 3х3, все расходы участников возьмет на себя РФБ. Игрокам и тренерам устроят медиадень с профессиональной фотосессией.

Также важным направлением в работе проекта «тихий!баскетбол» является грантовая поддержка региональных федераций по развитию инклюзивного и адаптивного баскетбола — в программе участвуют уже несколько десятков субъектов федерации. По всей стране проведены десятки мастер-классов известных игроков и тренеров, организуются матчи и соревнования.

Словом, за короткий период времени сделано многое. И если «тихий!баскетбол»продолжит развиваться, в чем нет сомнений, то через несколько лет в России появится настоящее баскетбольное сообщество инклюзивных атлетов. Что можно только приветствовать.