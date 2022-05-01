«Зенит» сыграет с ЦСКА, «Локо» встретится с МБА в решающих матчах «Финала восьми»

В Академии баскетбола «Зенит» завершились игры группового этапа «Финала восьми» первенства ДЮБЛ сезона 2021/22. Лучшие команды страны (в возрасте до 19 лет) в течение трех дней разыгрывали между собой четыре путевки в полуфиналы. В

группе Ф1 без поражений прошел «Зенит-УОР №1», в составе которого выступают сразу три игрока, неделей ранее завоевавшие титул чемпионов Единой молодежной лиги ВТБ, — Егор Рыжов, Артем Антипов, Павел Земский. Команда Романа Князева одержала три победы с общей разницей +81. Вторая путевка в 1/2 финала досталась МБА, которую возглавляет экс-игрок ЦСКА и «Химок» Алексей Савков. В очном споре против УНИКСа московская команда одержала столь нужную победу и теперь поборется за выход в финал турнира.

В другой группе без поражений остался «Локомотив-Кубань- ЦОП-ДЮБЛ». После первой победы над «Руной» подопечные Николы Марковича прибавляли от матча к матчу и выглядят одними из фаворитов турнира. Разочаровала своих болельщиков команда «Химки-ДЮБЛ», потерпевшая поражения во всех трех матчах. Второе место в этой группе, а, следовательно, и встречу с хозяевами паркета в полуфинале заслужили команда ЦСКА-ДЮБЛ.

На матчах присутствовали известные баскетбольные специалисты со всей страны, агенты и тренеры. Один из матчей комментировал главный тренер сборной России U17 Роман Семернинов.

Полуфинальные матчи состоятся 2 мая, а игры за призовые места — 3 мая.