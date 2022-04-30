Баскетболистки МБА стали бронзовыми призерами чемпионата России
Московский баскетбольный клуб МБА обыграл сыктывкарскую «Нику» в пятом матче серии за третье место чемпионата России по баскетболу. Встреча в Москве завершилась победой домашней команды со счетом 61:47.
МБА выиграл серию со сетом 3-2 и во второй раз подряд стал бронзовым призером чемпионата России.
Баскетбол
Премьер лига. Женщины
Матч за 3-е место
МБА (Москва) — «Ника» (Сыктывкар) — 61:47 (20:13, 13:11, 5:16, 23:7)
30 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».
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