Баскетболистки МБА стали бронзовыми призерами чемпионата России

Московский баскетбольный клуб МБА обыграл сыктывкарскую «Нику» в пятом матче серии за третье место чемпионата России по баскетболу. Встреча в Москве завершилась победой домашней команды со счетом 61:47.

МБА выиграл серию со сетом 3-2 и во второй раз подряд стал бронзовым призером чемпионата России.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Матч за 3-е место

МБА (Москва) — «Ника» (Сыктывкар) — 61:47 (20:13, 13:11, 5:16, 23:7)

30 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».