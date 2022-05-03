Команды из Москвы и Санкт-Петербурга стали чемпионами России по баскетболу 3х3

В Челябинске завершился финал чемпионата России по баскетболу 3x3.

Московская команда Inanomo стала победителем чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин, у женщин чемпионский титул защитила команда COP-Petersburg.

Как и в полуфинале с «Гагариным», предопределяющим в победе Inanomo стали дальние попадания (5 из 11). Правда, в этот раз стартового рывка не получилось — наоборот, после броска сверху 33-летнего Михаила Юдова (6:3 в пользу «Бэд Бойс») сенсация была как никогда близка.

В решающем матче мужской части турнира Inanomo со счетом 21:13 одержал победу над «Бэд Бойс» из Брянска. Пять дальних попаданий Inanomo записал на свой счет MVP Финала-2021 Владислав Мелешкин.

Inanomo стал чемпионом в четвертый раз за пять лет (2018, 2019, 2021, 2022).

Бронзовые медали чемпионата страны завоевали мужская команда «Руна» (Москва) и женская «Самара».