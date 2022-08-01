Российский комментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Федерация баскетбола Франции отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты с клубами из России и Белоруссии.

«Дуракам закон не писан. Если Лабери сильнейший и его, например, не вызовут в сборную, они наказали самих себя. Правда, про сборную Франции этого не скажешь. У них есть, например, Гобер. Может ли Лабери уехать? Он подписал контракт. Придется неустойку платить. Не знаю, кто его агент, но думаю, что там они все хорошо просчитали», — сказал Гомельский «СЭ».

1 августа Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты с клубами из России или Белоруссии.

Также отмечается, что в случае нарушения этого обязательства игрок или тренер больше не будет иметь права отбора на будущие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, опасается ли он отъезда новичка клуба Луи Лабери после данного запрета Федерации баскетбола Франции.