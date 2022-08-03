Джо Роган: «В Америке десятки тысяч людей сидят в тюрьме из-за марихуаны. Чем они отличаются от Грайнер?»

Комментатор UFC Джо Роган поделился своим мнением об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Грайнер находится под стражей уже несколько месяцев. Люди продолжают сходить с ума по этому поводу, говорят: «Ее нужно отпустить». У нас, в Америке, прямо сейчас многие сидят в тюрьме за марихуану, и сидят уже очень много лет. И таких людей тысячи.

Так в чем дело? Разница только в том, что они не так хорошо бросают мяч в корзину? Они не так хороши в том, что нравится смотреть людям, поэтому их надо оставить за решеткой? Говоря о Грайнер в России, мы должны признать: в Америке прямо сейчас десятки тысяч людей сидят в тюрьме из-за марихуаны. Никто не должен сидеть за это», — сказал в своем подкасте Роган.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. 17 февраля она была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка заявила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.

Вчера, 2 августа состоялось очередное заседание суда по делу Грайнер.