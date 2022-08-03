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Джо Роган: «В Америке десятки тысяч людей сидят в тюрьме из-за марихуаны. Чем они отличаются от Грайнер?»

Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением об аресте американской баскетболистки Грайнер в России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Джо Роган.
Фото Global Look Press

Комментатор UFC Джо Роган поделился своим мнением об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Грайнер находится под стражей уже несколько месяцев. Люди продолжают сходить с ума по этому поводу, говорят: «Ее нужно отпустить». У нас, в Америке, прямо сейчас многие сидят в тюрьме за марихуану, и сидят уже очень много лет. И таких людей тысячи.
Так в чем дело? Разница только в том, что они не так хорошо бросают мяч в корзину? Они не так хороши в том, что нравится смотреть людям, поэтому их надо оставить за решеткой? Говоря о Грайнер в России, мы должны признать: в Америке прямо сейчас десятки тысяч людей сидят в тюрьме из-за марихуаны. Никто не должен сидеть за это», — сказал в своем подкасте Роган.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. 17 февраля она была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка заявила, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.

Вчера, 2 августа состоялось очередное заседание суда по делу Грайнер.

Бриттни Грайнер в&nbsp;суде. Через два дня в суде представят заключительные аргументы по делу Грайнер. Развязка близка

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