Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ), двукратный чемпион мира Станислав Еремин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Федерация баскетбола Франции отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты с клубами из России и Белоруссии.

«Это дискриминация по отношению к спортсменам в человеческом плане! Неправильно диктовать спортсмену, что он должен играть здесь, ходить туда. Вы же видите, что все делается для того, чтобы нас унизить и зажать, ограничить в ресурсах. Думаю, у них ничего не получится, хотя здесь решение лично за игроками и тренерами, которые могут приезжать к нам в Россию», — сказа Еремин «СЭ».

Как говорится в заявлении на сайте Федерации, эти правила действуют все время, пока сборные России и Белоруссии исключены из всех международных соревнований.

Также отмечается, что в случае нарушения этого обязательства игрок или тренер больше не будет иметь права отбора на будущие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года.