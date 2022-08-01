Французских баскетболистов, выступающих в России, не будут вызывать в национальную сборную

Федерация баскетбола Франции 1 августа объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты с клубами из России или Белоруссии.

Как говорится в заявлении на сайте федерации, эти правила действуют все время, пока сборные России и Белоруссии исключены из всех международных соревнований.

«Всем участникам, отобранным в старшие мужские и женские сборные Франции, предлагается подписать документ для участия в международных встречах и соревнованиях. Игроки и сотрудники должны будут подписать эту бумагу, указав, что они не подписал и не подпишет контракт с российским или белорусским клубом», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в случае нарушения этого обязательства игрок или тренер больше не будет иметь права отбора на будущие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года.