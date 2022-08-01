Президент УНИКСа Евгений Богачев ответил на вопрос «СЭ», опасается ли он отъезда новичка клуба Луи Лабери после запрета Федерации баскетбола Франции на вызов в национальную сборную игроков, выступающих в России.

«Мы подписали, не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет — обойдемся без Луи. Он может уйти из клуба из-за этого решения? Все может быть. Ничего, обойдемся. Это алжирский француз, неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать», — сказал Богачев «СЭ».

1 августа Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты с клубами из России или Белоруссии.

Также отмечается, что в случае нарушения этого обязательства игрок или тренер больше не будет иметь права отбора на будущие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года.