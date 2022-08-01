Президент УНИКСа — о французе Лабери: «Он может уйти из клуба? Все может быть. Ничего, обойдемся»
Президент УНИКСа Евгений Богачев ответил на вопрос «СЭ», опасается ли он отъезда новичка клуба Луи Лабери после запрета Федерации баскетбола Франции на вызов в национальную сборную игроков, выступающих в России.
«Мы подписали, не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет — обойдемся без Луи. Он может уйти из клуба из-за этого решения? Все может быть. Ничего, обойдемся. Это алжирский француз, неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать», — сказал Богачев «СЭ».
1 августа Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты с клубами из России или Белоруссии.
Также отмечается, что в случае нарушения этого обязательства игрок или тренер больше не будет иметь права отбора на будущие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года.