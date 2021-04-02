Ватутин сообщил, что у отстраненного из ЦСКА Джеймса есть шанс оказаться в НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб продолжит искать пути решения конфликта с отстраненным американским баскетболистом Майком Джеймсом.

В понедельник, 29 марта, пресс-служба ЦСКА сообщила, что спортсмен отстранен от игр решением тренерского штаба. 3 апреля Джеймс должен покинуть Москву и отправится в США.

«Прежде всего, хочу призвать всех успокоиться, пора прекратить обсуждать ситуацию вокруг Майка. У ЦСКА есть давние принципы, мы не выносим сор из собственного дома. В описаниях ситуации с Джеймсом слишком много неправды, еще больше рассуждений людей, которые не имеют представления о том, что происходило на самом деле. Публикуется какая-то «дичь», которая тут же принимается за правду из-за отсутствия опровержений от клуба», — цитирует Ватутина ТАСС.

Ватутин также рассказал, что игрок может попасть в НБА в будущем. Джеймс выступает в ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги.