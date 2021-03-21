Баскетболист Шабалкин прокомментировал ДТП со своим участнием

Бывший баскетболист сборной России Никита Шабалкин 21 марта в интервью РИА Новости прокомментировал ДТП в Москве со своим участием.

«В двух словах — однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая. Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним. Он посигналил — причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой — не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте», — заявил Шабалкин.

20 марта в Сети появилось видео как 34-летний спортсмен переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Рядом с ним остановился автомобиль, водитель которого устроил перепалку с Шабалкиным. Тот ударил по машине ногой, после чего машина стартовала и провезла его на капоте. Шабалкин был доставлен в больницу.