В МИД России рассказали о ситуации с арестом баскетболистки Грайнер

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о ситуации с арестом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас не завершены. Пока это не произошло, ни о каких дальнейших шагах вообще нет номинальных, формальных, процедурных оснований, не говоря о каких-либо еще», — приводит слова Рябкова РИА «Новости Спорт».

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байдене написал письмо Грайнер, которое планирует отправить ей в среду.