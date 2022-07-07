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Сегодня, 12:38

В МИД России рассказали о ситуации с арестом баскетболистки Грайнер

Анна Горшкова
Корреспондент
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о ситуации с арестом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас не завершены. Пока это не произошло, ни о каких дальнейших шагах вообще нет номинальных, формальных, процедурных оснований, не говоря о каких-либо еще», — приводит слова Рябкова РИА «Новости Спорт».

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байдене написал письмо Грайнер, которое планирует отправить ей в среду.

Бриттни Грайнер. «Боюсь остаться здесь навсегда». Звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО

Источник: https://rsport.ria.ru/20220707/basketbol-1800861656.html
Джо Байден
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