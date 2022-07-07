Хоккейный агент Алеша Пилко в прямом эфире «СЭ» прокомментировал арест в Москве американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

— Сейчас американские СМИ перекрутили эту тему, говорят, что ее задержали, потому что она американка. Вы мне назовите хоть одну страну в мире, куда можно приехать с марихуаной в рюкзаке, а тебе на границе скажут: «Почему так мало взял, проходи».

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.