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Хоккейный агент Пилко — об аресте Грайнер: «Назовите хоть одну страну в мире, куда можно приехать с марихуаной»

Хоккейный агент Пилко высказался об аресте баскетболистки за контрабанду наркотиков
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккейный агент Алеша Пилко в прямом эфире «СЭ» прокомментировал арест в Москве американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

— Сейчас американские СМИ перекрутили эту тему, говорят, что ее задержали, потому что она американка. Вы мне назовите хоть одну страну в мире, куда можно приехать с марихуаной в рюкзаке, а тебе на границе скажут: «Почему так мало взял, проходи».

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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