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Президент США в среду отправит письмо арестованной в России американской баскетболистке

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент США Джо Байдене написал письмо американской баскетболиста Бритни Грайнер, которое планирует отправить ей в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Также он переговорил с супругой арестованной в России баскетболистки.

«Президент дал указание своей команде по национальной безопасности оставаться на постоянной связи с Шерелл и семьей Бриттни», — отмечается в заявлении.

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Бриттни Грайнер. «Боюсь остаться здесь навсегда». Звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО

Источник: https://rsport.ria.ru/20220706/bayden-1800796221.html
Джо Байден
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Источник: Байден готовит ответ на письмо арестованной в России американской баскетболистки
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