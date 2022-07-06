Президент США в среду отправит письмо арестованной в России американской баскетболистке

Президент США Джо Байдене написал письмо американской баскетболиста Бритни Грайнер, которое планирует отправить ей в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Также он переговорил с супругой арестованной в России баскетболистки.

«Президент дал указание своей команде по национальной безопасности оставаться на постоянной связи с Шерелл и семьей Бриттни», — отмечается в заявлении.

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.