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Сегодня, 19:24

УГМК победил «Нику» и вышел в финал женского Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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УГМК стал вторым финалистом женского Кубка России по баскетболу. В полуфинале команда со счетом 93:71 победила «Нику».

В составе победительниц дабл-дабл оформила Мария Вадеева (19 очков, 10 подборов), столько же очков набрала Мария Попова. У проигравших самой результативной стала Ника Барич (16 очков).

В первом полуфинале МБА обыграло курское «Динамо» — 75:58.

В воскресенье, 25 декабря, состоится игра за третье место и финал Кубка России.

БК УГМК
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