Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 17:38

Стал известен формат Матча всех Звезд Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стал известен формат Матча всех Звезд Единой лиги ВТБ 2023 года, сообщает сайт лиги.

«19 февраля на один день «ВТБ Арена» станет машиной времени и отправит болельщиков в путешествие по баскетбольным эпохам. На паркет выйдут команды «New School» и «Old School».

Каждая четверть будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление, будет меняться даже игровая форма, а лучшие игроки Лиги смогут проявить себя на площадке с разными баскетбольными правилами, соответствующими конкретным эпохам», — говорится в заявлении лиги.

Неизменными останутся два главных конкурса Матча звезд, в которых примут участие лучшие снайперы и самые зрелищные данкеры чемпионата.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/bilety-na-match-vseh-zvezd-2023-v-prodazhe/
0
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МБА вышел в финал женского Кубка России
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости