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Сегодня, 17:44

Сборная России по баскетболу обыграла Белоруссию во втором товарищеском матче

Мария Гусева
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Сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Белоруссии в товарищеском матче — 83:78. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком стал форвард российской команды Александр Щербенев, набравший 20 очков. У сборной Белоруссии отличился Владислав Близнюк — 18 очков.

9 июня команды провели первый товарищеский матч, тогда сильнее оказалась сборная Белоруссии (83:80).

1 марта 2022 года международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.

баскетбол
Сборная Белоруссии по баскетболу
Сборная России по баскетболу
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Сборная России по баскетболу проиграла Белоруссии в товарищеском матче
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