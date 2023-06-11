Кириленко отметил пользу товарищеских матчей с белорусами для баскетбольной сборной России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что товарищеские матчи против сборной Белоруссии по баскетболу стали для российской команды очень полезными.

«Белорусы показывают хороший баскетбол, они борются, и это тот соперник, который сейчас нам нужен. Понятно, что мы хотим видеть топовые сборные, но сейчас это невозможно. В нынешних условиях мы провели две крайне полезные товарищеские игры. И результат вообще не важен, хотя никто не хочет проигрывать. И то, что прошлый матч проиграли, это не хорошо, но и не трагедия. Сегодня тем более победа была за нами», — приводит слвоа Кириленко ТАСС.

В воскресенье сборная России в Москве обыграла белорусов со счетом 83:78. 9 июня команды также встречались в Москве, тогда сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.