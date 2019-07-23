"Нижний Новгород" продлил контракт с Комоловым

"Нижний Новгород" подписал новый контракт с защитником Артемом Комоловым. Соглашение с 26-летним российским игроком рассчитано на два сезона, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Средние показатели Комолова в сезоне-2018/19 – 4,6 очка, 1,2 подбора, 1,2 передачи в Единой Лиге ВТБ и 7,1 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи в Лиге чемпионов.