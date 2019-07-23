"Нижний Новгород" продлил контракт с Комоловым

"Нижний Новгород" подписал новый контракт с защитником Артемом Комоловым. Соглашение с 26-летним российским игроком рассчитано на два сезона, сообщает официальный сайт нижегородцев.
Средние показатели Комолова в сезоне-2018/19 – 4,6 очка, 1,2 подбора, 1,2 передачи в Единой Лиге ВТБ и 7,1 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи в Лиге чемпионов.
Хорошие новости заказывали?😁– BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) July 23, 2019
Наш клуб продлил контракт с российским защитником Артемом Комоловым 📝
Так что с его чудо-баззерами, крутыми передачами и фирменным градом трешек мы не прощаемся!💪 pic.twitter.com/IeR2hOFHuy
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