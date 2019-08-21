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Мотовилов готов еще год отыграть в Суперлиге

03:43
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Главное открытие этого лета в российском баскетболе Григорий Мотовилов признался, что продолжит карьеру в «Спартаке-Приморье». В прошлом сезоне он набирал 11,6 очков и делал 2,7 передачи, после чего получил вызов в сборную России?.

— У меня действует контракт со «Спартаком-Приморье» до конца сезона-2019/20, — цитируют «Известия» Мотовилова. — Поэтому я спокоен относительно своего клубного будущего и полностью сконцентрирован на сборной. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы поехать на ЧМ-2019. Сыграть против лучших баскетболистов из всех стран мира было бы бесценным опытом для меня.

Дополнительная информация

https://iz.ru/912288/timur-ganeev/byt-v-igre-motovilov-gotov-do-kontca-otrabotat-kontrakt-v-superlige

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