Лидер Sao Paulo DC поделился ожиданиями от Суперкубка ЕКЛ по баскетболу 3х3 в Перми

Один из сильнейших игроков Южной Америки по баскетболу Андре Феррос рассказал о задачах своей команды Sao Paulo DC на Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3, который стартует 19 октября.

Помимо бразильского клуба в Перми сыграют Бионорд, INANOMO (обе — Россия), Krupanj (Сербия), Team Milano (Италия), Anta (Казахстан), сборная Пекина и сборная Белоруссии.

— В этом году Суперкубок UCL 3х3 пройдет в театре. Игроки выйдут на настоящую сцену, а зрители будут наблюдать спектакль из тени партера и амфитеатра. Какие ожидания от такого перфоманса?

— Мы ожидаем, что это будет незабываемый опыт. Игра на сцене настоящего театра для баскетбола 3х3 — новое измерение. Мы ни разу не выступали на такой уникальной площадке, однако готовы произвести неизгладимое впечатление на публику!

— Бывали ли вы ранее в России?

— Нет, это будет первый визит в Россию для меня и ребят. В отличие от нашего менеджера Густаво Бракко — в 2014 году в составе сборной Бразилии он приезжал в Москву на чемпионат мира по уличному баскетболу. Скажу, что мы будем очень рады познакомиться с российской культурой, пообщаться с любителями игры и насладиться этим опытом. Мы много слышали о российском баскетболе, и нам не терпится стать его частью.

— Как бы вы определили стиль игры своей команды? В чем его отличие от стиля других, например, европейских команд?

— Мы с уважением относимся ко всем командам, которые будут сражаться за чемпионский титул. Каждая страна привносит в игру свой уникальный стиль — именно это делает баскетбол 3х3 таким захватывающим. Наш стиль сочетает в себе креативность, гибкость и командную работу, и это действительно отличает нас от других.

— Какую задачу ставите перед собой и командой на Суперкубке в Перми?

— Хотим показать себя на самом высоком уровне и с гордостью представить нашу команду и страну. Не скрою, мы стремимся к победе, но также ценим опыт и знания, которые можем получить в матчах против сильнейших команд из других стран. Наша задача — отдать все свои силы и заставить болельщиков гордиться нашим результатом.