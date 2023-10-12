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Сегодня, 17:10

Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая. Агент игрока подтвердил

Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата Китая
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер Олимпиады-2012, лучший снайпер Евробаскета-2017 и двукратный обладатель приза Альфонсо Форда (лучший бомбардир Евролиги — 2017/18, 2020/21) Алексей Швед определился с новым местом работы. 34-летний защитник подпишет контракт с одним из клубов чемпионата Китая.

«Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA, — подчеркнул «СЭ» Обрад Фимич. — Остальные подробности будут позже».

Ранее в интервью «СЭ» лучший российский игрок последнего десятилетия признавался, что ему интересно поиграть в Поднебесной.

«Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон», — говорил Швед.

Последние два года Алексей выступал за ЦСКА. С армейским клубом он взял серебро и бронзу Единой лиги ВТБ.

Виталий Фридзон и&nbsp;Алексей Швед. «Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной

Алексей Швед
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