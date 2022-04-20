Курское «Динамо» выиграло первый матч финала баскетбольной женской суперлиги

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли екатеринбургский УГМК в стартовом матче финальной серии чемпионата России — 68:44.

Второй матч пройдет также на площадке УГМК 22 апреля, затем серия до трех побед отправится в Курск.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Финал

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо К» (Курск) — 44:68 (7:24, 12:15, 14:9, 11:20)

20 апреля. Екатеринбург. «ДС УГМК».

Матч за 3-е место

«Ника» (Сыктывкар) — МБА (Москва) — 74:66 (18:16, 20:6, 22:17, 14:27)

20 апреля. Сыктывкар. «КСЦ Ренова».