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Сегодня, 21:17

Курское «Динамо» выиграло первый матч финала баскетбольной женской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетболистки курского «Динамо» обыграли екатеринбургский УГМК в стартовом матче финальной серии чемпионата России — 68:44.

Второй матч пройдет также на площадке УГМК 22 апреля, затем серия до трех побед отправится в Курск.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Финал

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо К» (Курск) — 44:68 (7:24, 12:15, 14:9, 11:20)

20 апреля. Екатеринбург. «ДС УГМК».

Матч за 3-е место

«Ника» (Сыктывкар) — МБА (Москва) — 74:66 (18:16, 20:6, 22:17, 14:27)

20 апреля. Сыктывкар. «КСЦ Ренова».

БК УГМК
ЖБК Динамо (Курск)
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