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Сегодня, 17:17

«Енисей» обыграл новосибирское «Динамо» в первом матче за 7-е место в женской премьер лиге

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» обыграл новосибирское «Динамо» в первом матче серии за 7-е место в женской премьер лиге.

Встреча завершилась со счетом 84:57.

Вторая игра в серии за 7-е место пройдет 22 апреля в Красноярске, начало — в 15:00 по московскому времени.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Матч за 7-е место

«Динамо» (Новосибирская область) — «Енисей» (Красноярский край) — 57:84 (8:22, 16:22, 15:24, 18:16)

18 апреля. Новосибирск. «СК Север».

БК Енисей
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