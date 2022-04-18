«Енисей» обыграл новосибирское «Динамо» в первом матче за 7-е место в женской премьер лиге

«Енисей» обыграл новосибирское «Динамо» в первом матче серии за 7-е место в женской премьер лиге.

Встреча завершилась со счетом 84:57.

Вторая игра в серии за 7-е место пройдет 22 апреля в Красноярске, начало — в 15:00 по московскому времени.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Матч за 7-е место

«Динамо» (Новосибирская область) — «Енисей» (Красноярский край) — 57:84 (8:22, 16:22, 15:24, 18:16)

18 апреля. Новосибирск. «СК Север».