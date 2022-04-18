«Енисей» обыграл новосибирское «Динамо» в первом матче за 7-е место в женской премьер лиге
«Енисей» обыграл новосибирское «Динамо» в первом матче серии за 7-е место в женской премьер лиге.
Встреча завершилась со счетом 84:57.
Вторая игра в серии за 7-е место пройдет 22 апреля в Красноярске, начало — в 15:00 по московскому времени.
Баскетбол
Премьер лига. Женщины
Матч за 7-е место
«Динамо» (Новосибирская область) — «Енисей» (Красноярский край) — 57:84 (8:22, 16:22, 15:24, 18:16)
18 апреля. Новосибирск. «СК Север».
Новости
23 ноя 2021 10:18
1
23 ноя 2021 08:34
2