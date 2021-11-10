Кириленко назвал хорошей идею введения паспорта болельщика на баскетбольных матчах
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает хорошей идею ввести паспорт болельщика (Fan ID) при проведении баскетбольных матчей.
«Позицию федерации [по введению паспорта болельщика] пока не могу вам сказать, потому что мы это не обсуждали, — приводит ТАСС слова Кириленко. — Моя личная позиция — почему нет? Мне кажется, что это хорошее введение: если кто-то планирует хулиганить на трибунах — его не будет, а если кто хочет нормально смотреть игру — почему нет».
Глава РФБ подчеркнул, что решение о введении паспорта болельщика должно быть принято коллективно.
В понедельник в пресс-службе комитета Государственной думы по физической культуре и спорту сообщили, что комитет поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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