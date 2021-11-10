Кириленко назвал хорошей идею введения паспорта болельщика на баскетбольных матчах

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает хорошей идею ввести паспорт болельщика (Fan ID) при проведении баскетбольных матчей.

«Позицию федерации [по введению паспорта болельщика] пока не могу вам сказать, потому что мы это не обсуждали, — приводит ТАСС слова Кириленко. — Моя личная позиция — почему нет? Мне кажется, что это хорошее введение: если кто-то планирует хулиганить на трибунах — его не будет, а если кто хочет нормально смотреть игру — почему нет».

Глава РФБ подчеркнул, что решение о введении паспорта болельщика должно быть принято коллективно.

В понедельник в пресс-службе комитета Государственной думы по физической культуре и спорту сообщили, что комитет поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.