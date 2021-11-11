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Егор Вяльцев близок к подписанию контракта с «Самарой»

12:50
Егор Вяльцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Егор Вяльцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По информации «СЭ», экс-защитник «Химок» и сборной России Егор Вяльцев продолжит карьеру в составе действующих чемпионов Суперлиги-1 — БК «Самара». Контракт с 35-летним игроком будет подписан до конца сезона.

Последние 10 лет своей карьеры Вяльцев провел в «Химках», дважды выиграв с командой Еврокубок и четыре раз став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.

Защитник хотел закончить карьеру в подмосковном клубе, но из-за финансовых проблем желто-синие не смогли предложить новый контракт своему ветерану.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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