Егор Вяльцев близок к подписанию контракта с «Самарой»

По информации «СЭ», экс-защитник «Химок» и сборной России Егор Вяльцев продолжит карьеру в составе действующих чемпионов Суперлиги-1 — БК «Самара». Контракт с 35-летним игроком будет подписан до конца сезона.

Последние 10 лет своей карьеры Вяльцев провел в «Химках», дважды выиграв с командой Еврокубок и четыре раз став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.

Защитник хотел закончить карьеру в подмосковном клубе, но из-за финансовых проблем желто-синие не смогли предложить новый контракт своему ветерану.