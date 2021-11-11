Егор Вяльцев близок к подписанию контракта с «Самарой»
По информации «СЭ», экс-защитник «Химок» и сборной России Егор Вяльцев продолжит карьеру в составе действующих чемпионов Суперлиги-1 — БК «Самара». Контракт с 35-летним игроком будет подписан до конца сезона.
Последние 10 лет своей карьеры Вяльцев провел в «Химках», дважды выиграв с командой Еврокубок и четыре раз став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.
Защитник хотел закончить карьеру в подмосковном клубе, но из-за финансовых проблем желто-синие не смогли предложить новый контракт своему ветерану.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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