Фавориты идут почти без потерь в плей-офф Кубка России

Во второй день финала Кубка России в Челябинске в борьбу вступили «сеяные» команды — в итоге в решающие матчи пробились два из четырех фаворитов у женщин и все восемь у мужчин.

По новой системе double elimination каждая из команд по ходу каждого раунда имеет право на одно поражение, а чтобы шагнуть в следующий, нужно одержать не одну, а две победы. При этом более напряженные матчи и неожиданные результаты были зафиксированы у женщин.

В первых играх четвертьфинальной стадии наибольшие проблемы из фаворитов возникли у «Самары» — действующего обладателя трофея, выигравшей два предыдущих розыгрыша. Настоящий бой волжанкам дала «Красная Пахра», трижды сравнивавшая счет в концовке. Выручила же «Самару» Кристина Евсейчева, за две секунды до конца забив в проходе — 13:12. «Находке» в поединке с воронежской «Спартой» пришлось попроще. Хотя на предпоследней минуте подмосковные девушки вели всего «+2», но затем набрали пять безответных очков — 19:12.

COP-Petersburg, как и подобает чемпиону России, стартовал с разгрома. Причем казанский «Тулпар» накануне крупно обыграл всех соперниц, но козырей против главного фаворита не нашлось — 21:9. Зато бронзовому призеру чемпионата России «Десерт Сима-Ленд» не по зубам оказалась МБА — самая юная команда турнира. Москвички долго уступали соперницам, но остаток встречи выиграли более чем уверенно (9:4), добившись победы со счетом 19:15.

В итоге команда из Екатеринбурга первой завершила выступления, потерпев второе поражение подряд. В раунде «Ласт-8 низ» сильнее них оказалась «Красная Пахра» — 16:14. Вслед за уральской командой вылетела и воронежская «Спарта». Матч с «Тулпаром» начался для них с 0:4, и этот отрезок стал решающим. На последней минуте Олеся Разворотнева сократила отставание до «-2», но казанские девушки ответили добиванием Екатерины Безгодовой и метким штрафным Татьяны Казаковой — 21:17.

Параллельно в «Ласт-8 верх» определились два первых полуфиналиста. Так и не нашла свою игру в атаке «Самара», уступавшая COP-Petersburg по ходу игры 3:10. В концовке волжанки вдруг набрали 6 очков подряд, а затем пропустили ответный рывок оппоненток 7:0 — и 17:9 в пользу чемпиона. Продолжила свою победную серию МБА, доведя ее до пяти встреч. Игру с «Находкой» девушки начали с рывка 7:0! И максимум, что позволили сделать соперницам, сократить дистанцию до трех очков. Итоговый счет — 16:10.

Два последних финалиста определялись в плей-ин. «Самара» за счет хорошей защиты добилась успеха во встрече с «Тулпаром» — 11:8.

А «Красная Пахра» огорчила «Находку». Поначалу матч вели подмосковные девушки, но затем атаку «Красной Пахры» прорвало — рывок 8:1 в середине игры и итоговое двукратное преимущество в счете — 14:7.

В итоге в полуфиналах встречаются COP-Petersburg — «Красная Пахра» и МБА — «Самара». Финальная встреча начнется в 18.05.

У мужчин же «сеяные» команды по итогам дня не понесли ни одной потери. В 12 матчах против команд, которые стартовали с группового этапа, фавориты одержали 12 побед.

После первого дня турнира сразу две команды были вынуждены играть втроем. Несмотря на меньшинство, «Юпитер» все-таки дал бой «Самаре»: на последней минуте москвичи уступали всего «-2», итог — 19:15 в пользу волжан. А вот тройке игроков челябинского «Сатурна» конкурировать с грозной «Руной» оказалось явно не под силу — 8:22. Разгромом завершилась и следующая встреча: Inanomo Gold расправился с NNTU-Guns за 7 минут с хвостиком — 21:10.

В остальных же матчах все было не так однозначно. Обновленный состав ЦОП Bad Boys лишь благодаря дальнему попаданию Михаила Юдова за 19 секунд до финальной сирены победил подмосковный «Союз» — 12:11. В пермском дерби Bionord Pro предсказуемо превзошел Bionord — 20:16, хотя за полторы минуты до конца перевес «профессионалов» был минимальным.

Два матча завершились с одинаковым счетом 21:19. Khimki Power уступали «-2» «Байкалу», однако в концовке набрали 4 безответных очка. «Курчатов» же в матче с Hoops едва не растерял гигантский 10-очковый перевес, но смог поставить победную точку. Наконец, Stella-Pro расправилась с МАИ-МБА — 21:17, при этом в концовке пропустив фантастический рывок москвичей 8:0.

Первый матч стадии на выбывание «Ласт-16 низ» не состоялся: эпидемия травм в «Сатурне» привела к тому, что челябинцы остались вдвоем и не смогли сыграть против Hoops. Зато три остальные встречи прошли в напряженной борьбе. «Юпитер» справился с МАИ-МБА лишь в концовке — 21:17. Bionord к середине игры с «Союзом» вел 10:7, пропустил рывок соперников 7:1, но свел отставание к минимуму. Одновременно с финальной сиреной из-за дуги на победу атаковал Сергей Широков, но промахнулся — 14:13 в пользу химчан. А вот выигрыш NNTU-Guns у «Байкала», который накануне расправился с Inanomo Black, стал неожиданностью. Нижегородцы вели всю игру, но едва не упустили победу на последней минуте. Но точку метким двухочковым поставил Дмитрий Рытенко — 21:18.

Одновременно с этим «сеяные» определяли первых четырех участников четвертьфинала. Главной интригой был матч между Inanomo Gold и Bionord Pro. Пермяки, потерявшие из-за травмы Станислава Шарова, вели «+3», но потеря все-таки сказалась — 21:16 в пользу действующего обладателя Кубка России.

Игра между «Руной» и Stella-Pro была равной от начала до конца. Никита Падун в проходе сделал счет 20:20, а спустя всего 6 секунд «Руна» нарушила правила, и Иван Храмов со штрафного принес победу уральцам.

После тяжелого начала турнира ЦОП Bad Boys достаточно уверенно разобрались с Khimki Power — 21:15. А «Курчатов» добился волевой победы в поединке с «Самарой», за 35 последних секунд набрав шесть безответных очков — 16:12.

Стадия «Плей-ин в 1/4» доказала, что фавориты заметно сильнее остальных участников. Даже игравший втроем Bionord Pro в концовке не уступил «Союзу» — 18:14. В трех последних играх за место в четвертьфинале преимущество победителей было очевидным, а результаты — фактически одинаковыми. «Самара» обыграла Hoops 21:13, а еще в двух встречах итоговый счет составил 21:14: это «Руна» оказалась сильнее «Юпитера», а Khimki Power — NNTU-Guns.

Программу пятницы завершили встречи 1/4 финала. Настоящее чудо сотворил Bionord Pro, по-прежнему игравший втроем. Пермяки уступали ЦОП Bad Boys, но завершили встречу впечатляющим рывком, взяв верх с разгромным счетом 21:13! Продолжила весьма неожиданное победное шествие Stella-Pro, которая не оставила шансов «Самаре» — 21:16.

А затем сенсацию сотворили Khimki Power: подмосковная команда обыграла прошлогоднего триумфатора Inanomo Gold! Ближе к концу химчане совершили ключевой рывок 4:0, превратив «-1» в «+3». После чего так и не позволили фавориту хотя бы восстановить равенство — 17:15.

Закончился день единственным овертаймом. Его подарили «Курчатов» и «Руна», в матче между которыми счет становился ничейным 10 раз! В самом начале овертайма Ян упустил шанс принести челябинцам победу метким двухочковым. Падун же вывел вперед «Руну» после прохода под кольцо, а победу столичной команде принес Сидоренко — 20:19.

Заключительный день мужского Кубка России 3х3 начинается матчами стадии «Ласт-8 низ»: в них сыграют «Самара» — Inanomo Gold (в 11.05 по московскому времени) и «Курчатов» — ЦОП Bad Boys (в 11.25). Всего же в субботу состоятся 10 встреч — финал стартует в 18.35 мск.

Кубок России

Женщины. Плей-офф

1/4 финала

«Самара» — «Красная Пахра» (Москва) — 13:12

«Находка» (Химки) — «Спарта» (Воронеж) — 19:12

COP-Petersburg (Петербург) — «Тулпар» (Казань) — 21:9

«Десерт Сима-Ленд» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 15:19

«Ласт-8 нижняя сетка»

«Красная Пахра» — «Десерт Сима-Ленд» — 16:14

«Спарта» — «Тулпар» — 17:21

«Ласт-8 верхняя сетка»

«Самара» — COP-Petersburg — 9:17

«Находка» — МБА — 10:16

Плей-ин в 1/2 финала

«Самара» — «Тулпар» — 11:8

«Находка» — «Красная Пахра» — 7:14

Мужчины. Плей-офф

1/8 финала

«Самара» — «Юпитер» (Москва) — 19:15

«Руна» (Москва) — «Сатурн» (Челябинск) — 22:8

Inanomo Gold (Москва) — NNTU-Guns (Нижний Новгород) — 21:10

ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург) — «Союз» (Химки) — 12:11

Bionord Pro (Пермь) — Bionord (Пермь) — 20:16

Khimki Power (Химки) — «Байкал» (Иркутск) — 21:19

«Курчатов» (Челябинск) — Hoops (Москва) — 21:19

Stella-Pro (Екатеринбург) — МАИ-МБА (Москва) — 21:17

«Ласт-16 нижняя сетка»

«Сатурн» — Hoops — отказ «Сатурна»

«Юпитер» — МАИ-МБА — 21:17

«Союз» — Bionord — 14:13

NNTU-Guns — «Байкал» — 21:18

«Ласт-16 верхняя сетка»

Inanomo Gold — Bionord Pro — 21:16

«Руна» — Stella-Pro — 20:21

ЦОП Bad Boys — Khimki Power — 21:15

«Самара» — «Курчатов» — 12:16

Плей-ин в 1/4

Bionord Pro — «Союз» — 18:14

«Самара» — Hoops — 21:13

«Руна» — «Юпитер» — 21:14

Khimki Power — NNTU-Guns — 21:14

1/4 финала

ЦОП Bad Boys — Bionord Pro — 13:21

Stella-Pro — «Самара» — 21:16

Inanomo Gold — Khimki Power — 15:17

«Курчатов» — «Руна» — 19:20 (ОТ)