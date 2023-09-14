Лучшая баскетболистка России Вадеева рассказала, какие артисты выступали на ее свадьбе

15 августа трехкратная чемпионка Евролиги Мария Вадеева вступила в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, бывшим тренером БК УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым. О подробностях свадьбы спортсменка рассказала в интервью «СЭ».

— Много ли гостей было на вашей свадьбе?

— 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.

— Кто выступал из артистов?

— Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери. Было очень душевно.

— Как провели медовый месяц?

— Он еще впереди. Поедем в Турцию. Обожаю отдыхать в этой стране. Много где удалось побывать, но такого уровня комфорта и сервиса больше нигде не встречала.