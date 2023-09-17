«Руна» и МБА — обладатели Кубка России

Триумфаторами финального этапа Кубка страны, прошедшего в Челябинске, стали столичные клубы — мужская «Руна» и женский МБА.

В субботу состоялись решающие матчи, по итогам которых оба действующих обладателя трофея сложили полномочия. Причем если у мужчин успех «Руны», уже выигравшей в нынешнем году Суперкубок России, можно было предугадать, то победу женского МБА, составленного из игроков моложе 20 лет, спрогнозировать было крайне сложно.

В женском турнире в заключительный день оставалось провести всего четыре игры. В первом полуфинале сошлись чемпион страны COP-Petersburg и «Красная Пахра», по три игрока из которых в середине июля были участницами финала первенства России U23. Тогда москвички сенсационно выиграли — 12:11. На этот раз состоялся реванш.

Впрочем, петербурженкам пришлось непросто, хотя они вели почти весь матч. При счете 14:10 соперницы взяли тайм-аут и всего за три атаки восстановили равенство. Но чемпионки России быстро вернули себе лидерство, а в заключительные 40 секунд солировала Сергазинова, набравшая четыре очка подряд — 20:17 в пользу COP-Petersburg.

Вторая встреча за место в финале получилась еще более увлекательной. «Самара» начала уверенно — 4:0. Но МБА такой поворот не смутил. Москвички наладили игру и на исходе шестой минуты впервые вышли вперед, плюс в следующей атаке забила Щеколдина — «+2». В ответ двукратные победительницы Кубка России совершили рывок 5:0. Только МБА сдаваться не собиралась: Кузилова и Щеколдина быстро развернули матч на 180 градусов — 13:12 на последней минуте!

В концовке обе команды допустили целую череду ошибок, а мы увидели фантастическую развязку. У МБА оставалось последнее владение, на исходе которого Ушкалова была вынуждена бросать издали и промахнулась. Подбор достался Щеколдиной, у которой оставались считанные мгновения на принятие правильного решения. Она стремглав бросилась за трехочковую дугу, одновременно с финальной сиреной совершив отчаянный бросок. И — попала — 15:14, МБА в финале!

В матче за бронзу «Красная Пахра» дала настоящий бой «Самаре» — несмотря на разницу в статусе и кадровые проблемы. Москвички, уступая «-4», не только вернули интригу, но и были очень близки к победе, удерживая минимальный перевес в счете до последней минуты. Но после их собственной ошибки Митрофанова сделала перехват и точным броском вернула «Самаре» лидерство. Заключительная атака москвичек растянулась более чем на 20 секунд, вместив в себя три фола соперниц и неточный бросок Федоровой из-за дуги. После двух титулов «Самара» на этот раз финишировала третьей — 15:14.

Фаворитом финала был COP-Petersburg, выигравший последние три чемпионата России, но ни разу не бравший Кубок. Впрочем, у дерзкой молодежи МБА, а средний возраст команды составляет 18 лет, было другое мнение. Они не отпустили фаворита вперед в начале игры, догнали в середине и вышли вперед на исходе 7-й минуты — забила Кузилова. А в следующей атаке отличилась Щеколдина — «+2». COP-Petersburg восстановил статус-кво, а кульминация наступила, когда оставалось играть 19 секунд.

После двух штрафных, забитых не без доли везения, МБА повела в счете, и петербурженкам ничего не оставалось, кроме как рассчитывать на точный двухочковый. Но бросок Рыковой не достиг цели, а соперницы реализовали еще один штрафной и победили — 17:14! MVP Кубка России 3х3 стала Щеколдина.

У мужчин в последний день болельщики, наконец, увидели неожиданные результаты, в том числе и поражения действующего обладателя Кубка. В первом полуфинале «Руна» долгое время не могла оторваться от Khimki Power, но концовка целиком и полностью осталась за москвичами — 21:14. У них выделялся Сидоренко, меньше чем за полторы минуты, набравший 7 очков. Во втором матче счет становился равным 10 раз. Игравший втроем Bionord-Pro вышел вперед за 40 секунд до конца. Но Stella-Pro все-таки победила в четвертый раз подряд — 21:18.

В раунде «Ласт-8 низ» «Самара» с Inanomo Gold не смогли определить сильнейшего за 10 минут: когда оставалось всего 5 секунд, после прохода Виктора Кашина волжане сравняли счет — 19:19. Впрочем, действующий обладатель Кубка взял-таки свое в овертайме — 21:19. Следующими закончили борьбу хозяева. Отчаянная погоня «Курчатова» за ЦОП Bad Boys началась за 40 секунд до конца при счете 11:14, и челябинцам даже удалось свести отставание к минимуму. Но Кирилл Осьминин двумя меткими штрафными он обеспечил тяжелую победу ЦОП Bad Boys — 18:15.

В обоих матчах «Плей-ин в 1/2» встретились те же команды, которые накануне вечером играли друг с другом в 1/4 финала, и оба раза мы увидели реванши. Inanomo Gold предрешил судьбу встречи с Khimki Power за минуту до конца. Беспалов забил из-за дуги, набрал свое 10-е очко и сделал счет 19:13. Итоговый результат — 20:18.

Уставший Bionord Pro фактически втроем до последнего сражался с ЦОП Bad Boys. На 8-й минуте Зуев дал пермякам последнее лидерство — 13:12. Но финишный спурт петербуржцев стартовал с точного двухочкового. А завершился 4 очками подряд на последней минуте. Точку поставил Шаташвили — 21:15.

Оба полуфинала прошли с явным преимуществом одной из команд. «Руна» во встрече с ЦОП Bad Boys имела перевес «+9». петербуржцы рывком 6:0 попытались возродить интригу. Но ненадолго — 21:16. А Inanomo Gold прервал победное шествие Stella-Pro, причем сделал это более чем убедительно — 21:11 всего за 6 минут 8 секунд!

Но в заключительных играх Кубка интрига жила до самого конца. В матче за 3-е место лучше начали ЦОП Bad Boys (3:0), но Stella-Pro за счет метких двухочковых перехватила инициативу. Петербуржцы вернули лидерство только на 7-й минуте, а решил судьбу бронзовых наград новобранец ЦОП Bad Boys Дебда: за 14 секунд до финальной сирены он очень вовремя поразил кольцо из-за дуги. Окончательный счет — 19:15.

Финал же прошел под диктовку «Руны», которая сразу повела 4:0. Попытки Inanomo Gold догнать соперника ни к чему не приводили, и лишь на восьмой минуте действующий обладатель Кубка очнулся — 16:17! Впрочем, следующая атака «Руны» стала ключевой. Сидоренко промахнулся издали, но москвичи получили право на два штрафных и реализовали их. Точку в матче поставил штрафными тот же Сидоренко, после финальной сирены признанный самым ценным игроком турнира. «Руна» в 2023 году стала триумфатором в Челябинске уже во второй раз: в конце января москвичи взяли здесь Суперкубок России.

Кубок России

Женщины. Плей-офф

1/2 финала

COP-Petersburg (Санкт-Петербург) — «Красная Пахра» (Москва) — 20:17

МБА (Москва) — «Самара» (Самара) — 15:14

За 3-е место

«Красная Пахра» — «Самара» — 14:15

Финал

COP-Petersburg — МБА — 14:17

Мужчины. Плей-офф

Ласт-8 верхней сетки

«Руна» (Москва) — Khimki Power (Химки) — 21:13

Stella-Pro (Екатеринбург) — Bionord Pro (Пермь) — 21:18

Ласт-8 нижней сетки

«Самара» — Inanomo Gold (Москва) — 19:21 (ОТ)

«Курчатов» (Челябинск) — ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург) — 15:18

Плей-ин в 1/2 финала

Khimki Power — Inanomo Gold — 18:20

Bionord Pro — ЦОП Bad Boys — 15:21

1/2 финала

«Руна» — ЦОП Bad Boys — 21:16

Stella-Pro — Inanomo Gold — 11:21

За 3-е место

ЦОП Bad Boys — Stella-Pro — 19:15

Финал

«Руна» — Inanomo Gold — 21:17