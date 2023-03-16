БК «Зенит-2» покинул защитник из Южного Судана

Баскетбольный «Зенит-2» покинул защитник Руай Луак, сообщает Vprognoze.ru.

По информации источника, игрок уже подписал контракт с «Сити Ойлерс» из Уганды.

18-летний защитник перешел в петербургскую фарм-команду в октябре 2022 года. «Зенит» стал его первым клубом на профессиональном уровне, однако проявить себя в петербургской команде молодой игрок не смог. Руай Луак провел 7 матчей в Суперлиге, набирая в среднем 2,1 очка за встречу, делая 0,4 перехвата и 0,7 подбора.