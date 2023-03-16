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БК «Зенит-2» покинул защитник из Южного Судана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Баскетбольный «Зенит-2» покинул защитник Руай Луак, сообщает Vprognoze.ru.

По информации источника, игрок уже подписал контракт с «Сити Ойлерс» из Уганды.

18-летний защитник перешел в петербургскую фарм-команду в октябре 2022 года. «Зенит» стал его первым клубом на профессиональном уровне, однако проявить себя в петербургской команде молодой игрок не смог. Руай Луак провел 7 матчей в Суперлиге, набирая в среднем 2,1 очка за встречу, делая 0,4 перехвата и 0,7 подбора.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/basketball/10729493-zenit-2-pokinul-zaschitnik-iz-yuzhnogo-sudana.html
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