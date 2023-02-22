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«Финал четырех» Кубка России по баскетболу впервые пройдет в Санкт-Петербурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Финал четырех» Кубка России по баскетболу впервые пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Главные матчи национального трофея будут сыграны с 17 по 19 марта на «СИБУР Арене».

В первый день «Зенит» в полуфинале сыграет с МБА, а «Нижний Новгород» встретится с «Химками». Матчи за призовые места состоятся 19 марта.

Кубок России проводится под эгидой РФБ с 2000 года. Его действующим победителем является «Самара».

БК Зенит
БК МБА
БК Нижний Новгород
БК Химки
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