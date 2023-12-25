Баскетболистки сборной России сыграют с Белоруссией в феврале 2024 года

Женские сборные России и Белоруссии проведут два товарищеских матча в феврале 2024 года, сообщает сайт РФБ.

С 4 по 12 февраля 2024 года женская национальная команда проведет тренировочный сбор в Новогорске, на котором команда будет готовиться к матчам с Белоруссией. Игры пройдут в Минске 10 и 11 февраля. Главный тренер российской сборной Александр Ковалев включил в расширенный список 24 баскетболисток, на матчи с белорусками будет заявлено до 18 спортсменок.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации (FIBA) из-за ситуации на Украине.