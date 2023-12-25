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Сегодня, 21:34

Женское «Динамо» одержало 13-ю победу подряд в чемпионате России по волейболу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Женское «Динамо» обыграло «Атом-Курск» в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу — 3:0 (25:20, 26:24, 25:15).

Бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице, команда победила во всех 13 матчах в этом сезоне.

«Атом-Курск» идет на последней, 14-й строчке, команда провела 13 игр и не одержала ни одной победы.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

14-й тур

Атом-Курск (Курск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (20:25, 24:26, 15:25)

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