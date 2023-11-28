Еремин — о решении ФИБА продлить отстранение российских сборных и клубов: «Надо повернуться лицом к своему спорту, чтобы наш баскетбол не зачах»

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Еремин прокомментировал «СЭ» решение исполкома Международной Федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.

«Для меня это было ожидаемо. Больше года назад я говорил, что нам надо готовиться к большому бойкоту. Это сложный вопрос для Федерации баскетбола России. В этой ситуации нужно искать шансы для проведения иностранных встреч. Надо повернуться лицом к своему спорту, уделить внимание молодым спортсменам, подготовке тренерских кадров, чтобы наш баскетбол не зачах. У нас есть пример, Лига ВТБ в этом сезоне интереснее, чем в прошлом», — сказал Еремин «СЭ».

Также Еремин ответил на вопрос, сможет ли российский баскетбол развиваться, находясь в вакууме.

«Очень сложно вариться в собственном соку. Люди могут только рассчитать, что нас завтра или послезавтра допустят, это во всех сферах жизни. Но я думаю, что это [отстранение российских баскетболистов] не на год и не на два. Это время надо потратить на вложение в наш баскетбол. Все равно иностранные игроки к нам поедут, а уровень российских соревнований будет высокий. Другое дело, что для национальной сборной это будет более серьезной проблемой», — добавил Еремин.

Отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета.

В марте 2022 года ФИБА отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. В сентябре 2023 года президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран в центральное бюро ФИБА.