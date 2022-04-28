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28 апреля, 23:26

Баскетболистка курского «Динамо» Лизек признана MVP чемпионата России

Иван Шитик
Корреспондент
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Курское «Динамо» дома в четверг победило екатеринбургский УГМК со счетом 76:58 в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин и впервые стало победителем национального первенства.

Титул MVP достался центровой курского «Динамо» Еве Лизек.

В символическую пятерку вошли: разыгрывающая Ксения Левченко («Динамо», Курск), атакующий защитник Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург), легкий форвард Раиса Мусина («Ника», Сыктывкар), тяжелый форвард Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург) и центровая Жосселина Майга (МБА, Москва).

Источник: https://russiabasket.ru/news/39364/kurskoe-dinamo-vpervye-stalo-chempionom-rossii
БК УГМК
ЖБК Динамо (Курск)
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