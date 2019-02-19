Андрей Кириленко: "Не слышал, чтобы Мозгов собирался завершать карьеру в сборной"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что центровой Тимофей Мозгов не собирается завершать карьеру в сборной России. 32-летний игрок перешел в межсезонье в "Орландо", но не провел за команду ни одной игры из-за травмы.

– С Тимофеем мы находимся постоянно на связи, главное наше желание, чтобы он скорее полностью восстановился и помог сборной в этом году на Кубке мира, если мы туда успешно квалифицируемся, – цитирует ТАСС Кириленко. – Я от него не слышал новостей, что он закончил выступать за национальную команду и не хочет приезжать. Он не играет, у него травма и в этом плане у него сложный сезон в НБА. У Тимофея нет нормальной игровой практики, поэтому очень хочу, чтобы к лету, когда у нас будут сборы, он подошел в нормальной форме.