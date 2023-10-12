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Гомельский — о Шведе в Китае: «Это правильное решение. Лучше играть, чем не играть»

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Советский баскетболист Владимир Гомельский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.

«Для Шведа это правильное решение. Лучше играть, чем не играть. Играть стоит там, где тебя ждут, где тебе дадут зарплату, игровое время и все остальное. Если агент Шведа не мог согласовать контракт ни с одной командой Евролиги или Единой лиги ВТБ, то Китай остается единственным вариантом. Лучше или хуже? Тут уже не до рассуждений. Я плохо себе представляю чемпионат Китая. Я ни одной игры никогда не видел. Но в Китай приезжали бывшие звезды НБА, вокруг которых строились команды. Может быть, Леше будет интересно играть в таком чемпионате, где никто не будет перенапрягаться», — сказал Гомельский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последние два года Алексей выступал за ЦСКА. С армейским клубом он взял серебро и бронзу Единой лиги ВТБ.

Алексей Швед
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Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая. Агент игрока подтвердил
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