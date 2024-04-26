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Карри признан лучшим игроком в клатче по итогам регулярного чемпионата НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри получил награду «Лучшему игроку в клатче им. Джерри Уэста». Награда вручается с прошлого сезона. Получает ее игрок, проявивший себя лучшим образом в последние 5 минут матча, когда разница между командами не более 5 очков.

36-летний американец в регулярном чемпионате-2023/24 набрал 189 очков в клатче, а его команда стала лучшей по количеству матчей, которые завершились в клатче — 48.

В голосовании Карри набрал 298 голосов (45 журналистов поставили его на первое место), опередив Демара Дерозана из «Чикаго» (272 — 34) и Шея Гилджеса-Александера из «Оклахомы» (160 — 11).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Демар Дерозан
Стефен Карри
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