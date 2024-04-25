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Сегодня, 07:04

«Оклахома» во второй раз обыграла «Нью-Орлеан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шэй Гилджес-Александер и Трей Мерфи.
Фото USA Today Sports

«Оклахома» выиграла у «Нью-Орлеана» во втором матче плей-офф НБА — 124:92. «Тандер» ведут в серии — 2-0.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка.

Третий матч в серии пройдет на паркете «Пеликанс» 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 124:92 (35:22, 28:28, 29:24, 32:18)

О: Гилджес-Александер (33), Холмгрен (26), Джейлен Уильямс (21).

Н: Валанчюнас (19), Ингрэм (18), Джонс (18), Макколлум (15).

Счет в серии: 2-0.

Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
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