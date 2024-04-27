«Даллас» вышел вперед в серии с «Клипперс»
«Даллас» выиграл у «Клипперс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 101:90. «Маверикс» ведут в серии — 2-1.
Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.
Четвертый матч в серии состоится 28 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 101:90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)
Д: Дончич (22 + 11 подборов), Ирвинг (21), Лайвли (13), Д. Джонс (11).
К: Харден (21), Пауэлл (21), Зубац (19).
Счет в серии: 2-1.
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