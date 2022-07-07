Американская баскетболистка Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

Баскетболистка Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде гашишного масла, заявила в суде, что полностью признает вину. Второе заседание по делу проходит в Химкинском городском суду.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США.